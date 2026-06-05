У Києві проведуть перший міжнародний форум військових омбудсманів

У Києві відбудеться перший міжнародний форум військових омбудсманів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс глави держави за результатами зустрічі Президента України Володимира Зеленського із військовим омбудсманом Ольгою Решетиловою (Кобилинською).

Решетилова доповіла, що за перші чотири місяці роботи Офіс військового омбудсмана опрацював понад 8 тисяч скарг і поновив права тисяч військовослужбовців.

“Найбільша кількість скарг надходить щодо лікування та направлення на військово-лікарські комісії”, - зауважила військовий омбудсман.

Під час зустрічі обговорили прозорість нарахування грошового забезпечення, необхідність уніфікованих критеріїв обліку додаткових виплат і прозорого фінансового документообігу.

За словами Решетилової, у фокусі уваги залишається розбудова інфраструктури захисту прав іноземних громадян та осіб без громадянства, що стали на захист України. Офіс військового омбудсмана провів комплексне дослідження та вже представив відповідні напрацювання.

Ішлося також про системні порушення в окремих підрозділах Сил оборони.

Решетилова зазначила: важливо, щоб була готовність командирів не замовчувати, а вирішувати проблеми та взаємодіяти з Офісом військового омбудсмана.

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Обговорили також співпрацю Офісу військового омбудсмана з Міністерством оборони, Генеральним штабом та іншими складовими сектору безпеки й оборони. Офіс Військового омбудсмана розбудовує аналітичний центр із вивчення причин та умов порушення прав військовослужбовців, надає відповідні дані органам військового управління для використання під час ухвалення рішень.

Глава держави погодив проведення першого міжнародного форуму військових омбудсманів у Києві. Україна має унікальний досвід розбудови системи захисту прав військовослужбовців під час повномасштабної війни й готова ділитися своїми напрацюваннями з партнерами. Решетилова фіналізує всі деталі, після цього напрацювання представлять суспільству.

Як повідомляв Укрінформ, в Офісі військового омбудсмана в тестовому режимі запрацював контактний центр.

Фото: ОП