На Рівненщині - друга смерть від коронавірусу

У Рівненській області внаслідок зараження коронавірусом померла ще одна жінка.

Про це у Facebook повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ.

«В області зареєстрована друга смерть від коронавірусної інфекції. Приносимо щирі співчуття близьким померлої», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 21.00 28 березня вірусологічною лабораторією Рівненського обласного лабораторного центру досліджено 12 зразків біоматеріалу від хворих з підозрою на COVID-19. У жодному зі зразків, у тому числі від медичного персоналу Сарненської ЦРЛ, SARS-CoV-2 не виявлено.

Як повідомлялося, поліція заблокувала село Тинне Сарненського району Рівненської області, де коронавірусом заразилися дев'ять мешканців, одна жінка померла.