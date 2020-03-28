Рівненщина збільшує кількість госпітальних баз для пацієнтів з Covid-19

У Рівненській області збільшують кількість госпітальних баз для лікування хворих, уражених коронавірусом.

Про це повідомляє Рівненська ОДА.

«В області збільшать кількість медзакладів, у яких зможуть надавати допомогу у випадку захворювання на коронавірус. У нас були два заклади для лікування пацієнтів на Covid-19 – Рівненська міська лікарня та Сарненська ЦРЛ. На сьогодні цей перелік розширено», - зазначив голова ОДА Віталій Коваль.

За його словами, кількість госпітальних баз збільшиться до п’яти. Зокрема, їх також облаштовують у Дубенській міській та Рокитнівській і Костопільській районних лікарнях.

Як повідомлялося, у селі Тинне Сарненського району було виявлено 9 хворих на коронавірус, одна жінка померла. На виїздах із села встановлено пости патрульної поліції спільно з ДСНС.