На Київщині зафіксували вже 121 випадок коронавірусу

У Київській області зафіксовано 121 випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація в Facebook.

"За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на ранок 8 квітня 2020 року офіційно підтверджено 121 випадок захворювання на коронавірус. За останню добу – 24 нових випадки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Обухівському р-ні - 33 випадки (смт Козин - 19, с. Романків-3, м. Українка-6, м. Обухів-5 ); у Києво-Святошинському р-ні 30: ( с. Гатне - 5, с. Лісники - 4, м . Вишневе - 3, м. Боярка - 3, с. Софіївська Борщагівка - 5, с. Дмитрівка - 2, с. Тарасівка - 2; Крюковщина - 3, с. Святопетрівське – 2, с. Кременище - 1).

Також 1 – у Білоцерківському р-ні, с. Фурси; 1 – у Бориспільському р-ні, с. Гнідин; 4 – у Броварському р-ні, с. Зазим’я, Княжичі по 2 випадки; 3 – у Васильківському р-ні, с. Рославичі; 2 – у Макарівському р-ні, с. Мостище, с. Лишня; 2 – у Миронівському р-ні, с. Маслівка; 1 – у Переяслав-Хмельницькому с. Пристроми; 1 – у Ставищенському р-ні, смт. Ставище; 8 – у м. Бориспіль; 1 – смт. Бородянка, 5 – у м. Буча;1 – м. Васильків, 5 – м. Вишгород; 4 – у м. Біла Церква;4 – у м. Бровари; 9 – м. Ірпінь; 3 – м. Фастів; 1 – у смт Ворзель ;

1 – у м. Гостомель ; 1 – смт.Коцюбинське.

Із них 7 дітей: троє – смт Козин ; по одній дитині в селах Лісники і Гатне та містах Бориспіль й Ірпінь.

Зазначається, що наразі четверо одужало та п’ять померло.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.