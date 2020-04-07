На Київщині зафіксували вже 97 випадків COVID-19

За минулу добу кількість осіб, які захворіли на коронавірус у Київській області, зросла на 6 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на ранок 7 квітня 2020 року офіційно підтверджено захворювання на коронавірус 97 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в Обухівському районі - 31 випадок захворювання (смт Козин, с. Романків, м. Українка, м. Обухів ); у Києво-Святошинському - 23: ( 5 - с. Гатне, 4 - с. Лісники, 3 - м . Вишневе, 3 - м. Боярка, 3 - с. Софіївська Борщагівка, 1 - с. Дмитрівка, 1 - с. Тарасівка; 2 - Крюковщина, 1 – с. Святопетрівське).

По одному випадку в Білоцерківському районі, с. Фурси та у Бориспільському районі, с. Гнідин; 2 – у Броварському районі, с. Зазим’є; 3 – у Васильківському, с. Рославичі; 1 - у Макарівському, с. Мостище; 2 – у Миронівському, с. Маслівка; 1 – у Ставищенському, смт. Ставище; 7 – у м. Бориспіль; 5 – у м . Буча; 5 - м. Вишгород; 4 – у м. Біла Церква; 3 - у м. Бровари; 3 - м. Ірпінь; 2 - м. Фастів; 1 – у смт Ворзель; 1 – у м. Гостомель; 1 – с. Коцюбинське;

З них діти - 6: 3 - смт Козин ; 1 - с. Лісники; 1 – с. Гатне; 1 – м. Бориспіль.

Одужали – 4 (жінка, 21 рік, м. Бровари; чоловік, 51 рік, м. Біла Церква; жінка, 34 роки, с. Дмитрівка; жінка, 50 років, м. Обухів).

Померли - 5 (нових випадків за добу немає).

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Підозру на зараження мають 442 особи. Найбільше у Києво-Святошинському (101) та в Обухівському (74) районах.

Встановлено медичне спостереження за 1199 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли.