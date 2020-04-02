У колоніях та СІЗО коронавірусу не виявили - Мін'юст

Станом на 1 квітня в установах виконання покарань та СІЗО випадків коронавірусу не зареєстровано.

Про це у Facebook інформує Міністерства юстиції.

"Жодного випадку коронавірусу в установах виконання покарань та СІЗО не виявлено", - зазначили в Мін'юсті.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на слідчих суддів районних судів Києва повідомили про можливий спалах коронавірусу Covid-19 в Лук'янівському СІЗО столиці.

Як повідомлялося, станом на 22.00 1 квітня в Україні лабораторно підтверджено 794 випадки Covid-19. 20 хворих померли, 13 одужали.