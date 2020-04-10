Поліція вже “спіймала” 4 тисячі порушників карантину

З початку карантину поліція склала чотири тисячі адмінпротоколів.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справа Антон Геращенко, інформує пресслужба відомства.

"В Україні з початку карантину поліція склала чотири тисячі адмінпротоколів. В той час у Франції оштрафовано близько 500 тисяч громадян, а в Іспанії – 400 тисяч. Більшість українців дотримується карантину. Люди почали піклуватися про себе і оточуючих, усвідомлювати, що це небезпечна хвороба", - сказав Геращенко.

Окремо він відмітив зниження рівня злочинності на 25-30%.

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"Ми думаємо, що це пов’язано з тим, що злочинці також люди і хочуть зберегти своє здоров’я. Зараз не працюють кафе, ресторани і дискотеки, тому знизився рівень конфліктів, спричинених алкогольним сп’янінням. Знизився рівень квартирних крадіжок, оскільки люди сидять вдома", - сказав він.

Геращенко також висловив сподівання, що в травні Україні вдасться вийти з карантину, а правоохоронним органам вдасться втримати рівень злочинності під контролем.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні на карантин закрили навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.

Кабінет міністрів також ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.