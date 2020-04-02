В Україні коронавірус виявили у 57 дітей

Нову коронавірусну інфекцію підтверджено у 57 дітей в Україні.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Нову коронавірусну інфекцію підтверджено у 57 дітей та 747 дорослих. Госпіталізовано 398 осіб, з яких 15 — на штучній вентиляції легень", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦГЗ, найбільша частка захворілих серед осіб від 30 до 60 років – 60,7%.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я, головний держсанлікар Віктор Ляшко поінформував на брифінгу, що в Україні госпіталізовано 20 дітей з коронавірусом.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужало.

За даними Worldоmeter, у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 436 випадків COVID-19, з них 47 251 летальний, 194 585 людей одужали.