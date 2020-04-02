У Києві 12 людей вилікувалися від COVID-19 - Кличко

У Києві дванадцять пацієнтів, більша частина, яких лікувалася в Олександрівській лікарні, вже одужали від COVID-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дванадцять пацієнтів, більша частина яких лікувалася в Олександрівській лікарні, вже виписали додому. Вони одужали", - сказав Кличко.

Він зазначив, що на сьогодні експрес-тестами в столиці протестовано майже 2 200 киян. Лабораторно оброблено 1 202 зразки. Ще на дослідженні в Київському міському лабораторному центрі МОЗ України - 404 зразки.

За його словами, зараз у Києві розпочали тестувати всіх пацієнтів із діагнозом "запалення легенів".

"За всіма цифрами, що я озвучив, – здоров'я і життя людей. Вірус розганяється! І все більше сил і засобів потрібно на боротьбу з ним", - сказав Кличко.

Як повідомлялось, в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19.