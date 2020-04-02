У Києві зареєстрували 161 випадок коронавірусу, одна людина померла - Кличко
Укрінформ
У Києві вже зареєстровано 161 випадок захворювання на коронавірус, помер 70-річний чоловік.
Про це під час брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За минулу добу у Києві зареєстровано, на жаль, ще 29 нових випадків. Кількість киян з підтвердженим діагнозом на коронавірус - 161 людина, і, на жаль, один випадок летальний", - сказав Кличко і додав, що помер 70-річний чоловік.
За його словами, зокрема захворіли 19 чоловіків віком від 22 до 70 років та 10 жінок - від 36 до 62 років.
Як повідомлялось, в Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.