В одному з районів Тернопільщини захворіли вже 24 медики

За останню добу ще четверо медиків заразилися коронавірусом у Монастириському районі Тернопільської області – тепер їх загалом 24.

Про це у Facebook повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

«У Монастириському районі інфікованих коронавірусом - 41 особа…В їх числі медперсоналу - 24 (7 лікарів, 11 медсестер, 6 мол. медсестер), 2 держслужбовці, 1 священник, 1 завдитсадком, 2 дитини», - зазначив Дронь.

Він додав, що в районній лікарні госпіталізовано 8 осіб, у тому числі лікар сімейної медицини та священник, до Тернополя доправили ще чотирьох. Решта 29, у яких легкий стан, перебувають на самоізоляції.

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Як повідомлялося, станом на 28 березня на Тернопільщині зареєстровано 43 хворих на коронавірус, одна людина померла.