Район на Тернопільщині став епіцентром захворювання на коронавірус в області

У Монастириському районі зафіксовано вже 35 осіб, хворих на коронавірус.

Про це у Facebook повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь

«На 18.00 год в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 35 осіб, повідомляють у оперативному штабі району. Серед них - 7 лікарів, 7 медсестер, 6 молодших медсестер, два держслужбовці, один священник, зав дитсадком та одна дитина», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в Тернопільській міській інфекційній лікарні перебуває 4 інфікованих з району, в районній лікарні госпіталізовано шестеро осіб, інші - на самоізоляції.

Станом на вечір 27 березня, за даними обласного лабораторного центру на Тернопільщині зареєстровано 43 хворих на коронавірус, один летальний випадок.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19