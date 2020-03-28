Перший випадок Covid-19 підтверджений на Чернігівщині

У Чернігівській області зафіксовано перший випадок коронавірусу, результати ПЛР-тесту надійшли увечері 27 березня.

Про це повідомляє Чернігівська ОДА.

«Хворий наразі знаходиться в окремому боксі інфекційного відділення Борзнянської районної лікарні. Він перебуває під наглядом лікарів, його стан задовільний», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже визначено перше коло контактних осіб, вони перебувають на самоізоляції, знаходяться під медико-санітарним наглядом. Самоізоляцію контролюють працівники Національної поліції.

Читайте також: На Одещині підтвердили шостий випадок коронавірусу

Раніше в ОДА повідомляли, що позитивний результат на коронавірус показав експрес-тест.

Фото: AA