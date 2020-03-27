У Тернополі підтвердили два випадки Covid-19

Другий випадок захворювання на коронавірус у місті Тернопіль лабораторно підтверджено. Обидва інфікованих перебувають на самоізоляції.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

«У Тернополі лабораторно підтверджено 2 випадки Covid-19 від початку епідемії коронавірусу в Україні. Перший з них – у 55 річного тернополянина, який приїхав з Австрії. Він звернувся до сімейного лікаря і перебуває на самоізоляції. Контактні особи перебувають на самоізоляції. Другий - хворий на коронавірус звернувся до сімейного лікаря і перебуває на самоізоляції», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у другого хворого легкий перебіг хвороби. Зараз медики обстежують людей, які контактували з ним та проводять забір матеріалів для лабораторних аналізів.

Як повідомляло агентство, за даними МОЗ, у Тернопільській області 25 випадків Covid-19, з них один летальний. Серед хворих - мати та її дитина, двоє сімейних лікарів.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли. В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.