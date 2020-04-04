Унаслідок пандемії зросли грошові перекази в Україну з закордону – експерт

У березні спостерігалося значне зростання кількості та обсягів онлайн-переказів з закордону від українських заробітчан.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила менеджер з розвитку бізнесу онлайн-сервісу міжнародних грошових переказів TransferGo в Україні Анастасія Фоменко.

“У березні цього року кількість грошових переказів в Україну (у сервісі TransferGo – ред.) збільшилася на 24% в порівнянні з лютим. Кількість реєстрацій українських користувачів зросла на 30%, а обсяг грошових переказів в Україну - більш ніж на 30% і сягнув 30 мільйонів євро”, - розповіла Фоменко.

За її словами, найбільше грошових переказів в Україну в системі TransferGo здійснено з Польщі, далі йдуть Угорщина, Німеччина і Чехія.

“Обсяг грошових переказів в Україну в березні, у порівнянні з попереднім місяцем, з Польщі зріс на 36%, з Угорщини - на 49%, Чехії - на 33%, Німеччини - на 10%”,- повідомила менеджер.

Як зазначила Фоменко, у глобальному вимірі популярність грошових переказів стрімко зростає, і результати діяльності TransferGo підтверджують цей тренд. Зокрема, загальний обсяг транзакцій в системі онлайн-сервісу в березні цього року, у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го, збільшився на 45%. Тим часом зростання обсягів грошових переказів в Україну було істотно вищим за середній показник по компанії: за останній рік обсяг транзакцій зріс на 100%, обсяг реєстрацій україномовної аудиторії - на 74%, грошового потоку - на 110%.

На думку Фоменко, зростання кількості та обсягів переказів за останні кілька тижнів спричинено призупиненням міжнародних пасажирських перевезень, які значною мірою використовувалися для доправлення готівкових коштів в Україну, а також тимчасовим припиненням через епідемію Сovid-19 роботи пунктів переказу коштів.

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Менеджер TransferGo також повідомила, що компанія активно стимулює зростання клієнтів сервісу завдяки бонусним програмам. Зокрема, ще однією причиною збільшення кількості українських клієнтів в онлайн-сервісі вона назвала запуск програми “Запроси друга”, яка передбачає виплату бонусів в розмірі 300 грн для нових користувачів сервісу і тих, хто їх порекомендував.

Сервіс TransferGo (доступний як через сайт, так і через мобільний додаток) забезпечує онлайн-перекази в 55 країнах світу. Загалом у 2019 році компанія мала 1,9 млн користувачів. Серед них 500 тис. громадян України, здебільшого - трудові мігранти в Європі.

Компанія TransferGo була заснована у 2012 році у Великій Британії зі штаб-квартирою в Лондоні. В Україні працює з 2017 року.