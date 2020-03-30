Пандемія триває: Як бути українським трудовим мігрантам у Польщі?

Трохи рефлексій про ситуацію з українськими трудовими мігрантами у Польщі, з деякими пропозиціями

З 15 по 27 березня до України з Польщі повернулися близько 120 тис. українських заробітчан: 101 тисяча до 26 березня, і ще 15 тисяч упродовж 27 березня.

В основному, виїхали в ті, у кого дійсно завершувався термін дії робочої візи чи біометрії, і вони вирішили не ризикувати. Якщо відштовхувати від кількості українців в Польщі, а найчастіше озвучується цифра в діапазоні 1-1,2 млн осіб, то за неповні два тижні з Польщі виїхало 10-15% осіб з українським паспортом. Відкинемо ще понад 200 тис. громадян України, які мають тимчасові чи постійні карти перебування в Польщі, і які, найпевніше, не поспішатимуть їхати з Польщі, залишається ще приблизно 700-800 тис. українців.

У цій складній ситуації тікати стрімголов в Україну їм немає жодного сенсу. Поповнити ряди безробітних, потрапивши ще на кількатижневий карантин після перетину кордону, вони завжди встигнуть. У цій ситуації цим сотням тисяч українців усе ж варто спробувати залишитися в Польщі. Так вони зможуть заробити і на себе і допомогти фінансово своїм рідним та близьким в Україні у непростий період. Аргументи для цього наступні:

● Повернутися назад до Польщі українцям найближчим часом буде проблематично (польські консульства та візові центри в Україні тимчасово не приймають документів, кордон на в’їзд до Польщі для іноземців закритий, а навіть якщо якимось чином вдалося б заїхати до Польщі, то людина автоматично потрапляє на двотижневий карантин);

● Усі іноземці, зокрема й українці, під час пандемії коронавірусу можуть розраховувати на безкоштовне лікування в Польщі у випадку зараження (навіть ті, хто немає медичної страховки);

● Уряд Польщі 28 березня затвердив програму антикризових заходів, якою зокрема передбачається автоматичне продовження іноземцям (на час тривання періоду епідемії плюс 60 днів) усіх дозвільних документів на перебування і працю в Польщі. Це стосується тих осіб, в яких робочі візи чи карти перебування завершилися після 15 березня. Тобто усі, в кого зараз закінчується термін візи чи карти перебування, на час епідемії (плюс 60 днів після неї) перебувають легально в Польщі, їм не поставлять депортацію на кордоні під час повернення в Україну. За цей час вони можуть кореспонденційно надіслати документи у відповідні органи для продовження карт побиту, віз, дозволів на роботу;

● Якщо роботу втрачено, то можна спробувати знайти нову, що непросто в умовах кризи, але можливо. Деякі польські рекрутингові компанії набирають на роботу українців у ті сектори, які зараз нормально функціонують і навіть потребують більше працівників, в умовах перебування громадян Польщі з дітьми вдома (поки не працюють садки, школи). Йдеться про логістику, продовольчий сектор. Щоправда, багато з цих варіантів тимчасові, на 1-2 місяці (поки польські працівники сидять вдома), але це вже щось. У цей період деякі з цих компаній (наприклад EWL) пропонують привабливі “антикризові” пакети: безкоштовне перевезення працівників до нового місця праці, щоб уникнути ризику зараження під час самостійного переїзду, безкоштовне оформлення документів на перебування і роботу (економія навіть понад 500 злотих).

Найближчі дні й тижні покажуть як ситуація розвиватиметься далі: чи матимуть українці роботу, зможуть знайти нову. Якщо вона не змінюватиметься на краще (такий варіант доволі ймовірний), то, очевидно, варто очікувати на другу (перед Великоднем) і третю (перед травневими святами) хвилі масового повернення українців додому. Комусь набридне непевність і закінчуватимуться гроші на життя, хтось захоче святкувати Великдень вдома, а хтось повертається, бо прийшла весна – треба саджати:).

Пункт пропуску “Дорогуськ-Ягодин”

Відтак, треба уникнути хаосу з поверненням і армагеддону на кордоні, що спостерігалося в останні дні. В соцмережах непоодинокими є історії людей, що за перевезення до кордону (одного з трьох діючих ПП “Краківець”, “Рава-Руська”, “Ягодин”) ну дуже підприємливі перевізники (найчастіше свої ж співвітчизники) “здирають” із заробітчан просто неймовірні суми (300 – 1 тис. злотих). Цього можна частково уникнути, якщо централізовано (наприклад силами почесних консульств чи українських організацій) організувати виїзди українців автобусами з певних міст-хабів (наприклад Познань, Вроцлав, Зелена Гура тощо), попередньо записуючи людей на виїзди до кордону. І вартість таких квитків була б не 500-800, а, скажімо, 150 злотих. Зголошуються люди, які готові сприяти в організації руху таких автобусів.

Фото 25.03.2020

Натомість на самому кордоні треба зробити усе можливе, щоб уникнути значного скупчення людей, як це було з 15 березня, апогей чого настав 27 березня. Очевидно, що польські та особливо українські прикордонники повинні зробити усе можливе, щоб люди могли пішки, швидко і безкоштовно !!! (була інформація, що з українців збирали гроші за перетин кордону автобусами) могли перетнути кордон.

Важливо уникнути помилок останніх днів і тижнів. У цій складній ситуації українці повинні мати гідні умови для повернення додому.

Юрій Банахевич

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