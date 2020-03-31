Третина українців втратили роботу в Польщі

Через пандемію коронавірусу постраждала третина українських заробітчан у Польщі, вони скаржаться на обмеження і зниження доходів.

Про це пише Wirtualne Media з посиланням на результати опитування IRCenter.

Дані опитування показали, що 60% українців скаржаться на погіршення після введення в Польщі карантину. Приблизно 30% опитаних залишилися без роботи або повинні були суттєво її обмежити. При цьому 27% відчувають проблеми з працевлаштуванням. Житло в Польщі втратили 3% українців.

Більша частина трудових мігрантів стверджує, що не боїться епідемії коронавірусу та переймається через труднощі з роботою.

За даними опитування, 22% заявили, що залишаться в країні нелегально, якщо термін їх перебування в Польщі закінчиться. Проте 7% опитаних не виключають, що у випадку, якщо карантин затягнеться, їм доведеться повертатися в Україну для переоформлення документів.

Також соціологи з'ясували, що кожен п'ятий українець приїхав у Польщу з біометричним паспортом і знайшов там роботу без трудової візи.