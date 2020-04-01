ПАТ "Укрпошта" розробляє порядок приймання платежів на дому.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у Facebook.

"Розроблено (але поки не прийнято) порядок приймання платежів на дому", - написав він.

Також, за його словами, відпрацьована і в процесі підписання велика інвестиційна угода щодо запуску пересувних відділень.

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Смілянський також розповів, що підготовлена національна програма «Познайомся зі своїм листоношею», де можна буде залишити заявку, щоб листоноша прийшов, приніс пенсію клієнтам Укрпошти, прийняв вдома платежі, оформив передплату, допоміг замовити ліки або продукти.

Гендиректор Укрпошти наголосив, що зазначені завдання мають бути виконані до кінця цього тижня.

Як повідомляв Укрінформ, Укрпошта з 24 березня зможе доставляти ліки у найвідокремленіші куточки країни.

З 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції. Карантин продовжено до 24 квітня.