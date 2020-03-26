Укрпошта і Liki24 під час карантину доставлятимуть ліки в регіони безкоштовно

Національний оператор "Укрпошта" разом з сервісом Liki24.com запускають безкоштовну доставку ліків у регіони України на період карантину.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

“Сьогодні дотримання дистанції між людьми – це забезпечення їхньої безпеки. 23 березня Уряд України ухвалив важливе рішення для покращення доступності та зручності отримання лікарських засобів і водночас зменшення мобільності та скупчення людей в аптеках. Операторам поштового зв’язку було дозволено доставляти лікарські засоби. І менш ніж за два дні Укрпошта разом із сервісом Liki24.com вийшли на практичну реалізацію цієї життєво важливої ініціативи. Таким чином ми врегульовуємо питання щодо забезпечення населення, особливо людей похилого віку, лікарськими засобами та супутніми товарами шляхом їх дистанційного продажу безпосередньо споживачам в умовах карантину. Цей проєкт Укрпошти є важливим внеском у забезпечення безпеки українців і боротьбу із поширенням коронавірусу”, - зазначив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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Послуга доставки уже доступна в усіх населених пунктах. В Києві та обласних центрах, де аптеки більш доступні, діятиме спеціальний тариф - 35 гривень, в будь-які інші міста та села – безкоштовно.

“У віддалених куточках країни ще досить поганий мобільний зв’язок, сумнівний інтернет, закриваються відділення банків і аптеки, якщо взагалі колись були. Укрпошта там - чи не єдиний зв’язок людей зі світом. Тим паче в умовах карантину, коли міжміське транспортне сполучення обмежене і найбезпечніше - залишатися вдома”, - зауважив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Як розповів засновник і керівник Сервісу пошуку і доставки ліків Liki24.com Антон Авринський, "наш Сервіс працює з більш ніж 5600 аптеками по всій Україні. Ми надаємо інформацію про наявність, ціни на 55 тисяч аптечних товарів і допомагаємо користувачам отримати їх за оптимальною ціною, збираючи медикаменти для відправлень з різних аптек".

Послуги безкоштовної доставки ліків через національного оператора Укрпошта будуть доступні до кінця карантину.

Замовлення на безкоштовну доставку медикаментів можна оформити на сайті Сервісу Liki24.com уже сьогодні. Для цього потрібно зайти на сайт liki24.com, знайти потрібні ліки, додати їх до кошика, оформити замовлення і в способах доставки обрати “Доставка з Укрпошта”. З 27 березня замовлення з безкоштовною доставкою також можна буде оформити за номером телефону 068 296 14 52.

Виняток до замовлення складають медикаменти, що вимагають спеціального температурного режиму зберігання, або входять до переліку наркотичних, психотропних засобів і прекурсорів, а також є сильнодіючими та отруйними лікарськими засобами.