Укрпошта з 24 березня доставлятиме ліки по всій країні

Укрпошта з 24 березня зможе доставляти ліки у найвідокремленіші куточки країни всім, крім іншого - і найвразливішим до хвороб та коронавірусу людям.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у Facebook.

«Ми вже активно працюємо з аптечними мережами, постачальниками, щоб якомога швидше налагодити поставки та зробити їх максимально доступним (в ідеалі з безкоштовною доставкою) для людей у важкій ситуації. Перелік партнерів та інформацію щодо того, де можна буде замовити препарати, ми публікуватимемо від завтра», - написав Смілянський.

Він впевнений, що 65-тисячний колектив Укрпошти гідно впорається з цим завданням, а якщо забракне ресурсів, то готовий долучити додаткові кадри.

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Як повідомлялося, з 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.