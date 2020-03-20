Укрпошта налагодила альтернативне транспортне сполучення для доставки пошти

На час карантину Укрпошта у співпраці із Всесвітнім поштовим союзом налагодила чартерне авіасполучення для доставки поштових відправлень, а також автосполучення до аеропортів тих країн, де діють обмеження.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Facebook.

"Зараз ми забезпечили доставку авіа та автосполученням практично для 95% обсягів пошти", - написав Смілянский.

Він наголосив, що "Укрпошті" необхідно кілька днів, щоб знайти рішення проблем з доставкою решти 5% відправлень, і зазначив, що імпорт "Укрпошта" приймає безперебійно.

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«Шукаємо рішення для Монголії та Перу, які закриті на вхід, віддалених країн Африки, та Нової Зеландії, де застрягли у транзиті імпортні посилки», - зазначив керівник Укрпошти.