Укрпошта налагодила альтернативне транспортне сполучення для доставки пошти
Укрінформ
На час карантину Укрпошта у співпраці із Всесвітнім поштовим союзом налагодила чартерне авіасполучення для доставки поштових відправлень, а також автосполучення до аеропортів тих країн, де діють обмеження.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Facebook.
"Зараз ми забезпечили доставку авіа та автосполученням практично для 95% обсягів пошти", - написав Смілянский.
Він наголосив, що "Укрпошті" необхідно кілька днів, щоб знайти рішення проблем з доставкою решти 5% відправлень, і зазначив, що імпорт "Укрпошта" приймає безперебійно.
«Шукаємо рішення для Монголії та Перу, які закриті на вхід, віддалених країн Африки, та Нової Зеландії, де застрягли у транзиті імпортні посилки», - зазначив керівник Укрпошти.