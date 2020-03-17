Укрпошта попередила про можливе збільшення строків доставки відправлень до США

Через призупинення прямих рейсів до Сполучених Штатів Америки Укрпошта попереджає про можливе збільшення строків доставки відправлень до США.

Про це повідомляться на сторінці "Укрпошти" у Facebook.

"Прямі рейси до США призупинені. З 16 березня для експортування поштових відправлень Укрпошта буде використовувати альтернативні шляхи доставки комбінованого способу: вантажні літаки та автомобілі", - повідомляє "Укрпошта".

Зазначається, що ці зміни можуть спричинити невелике збільшення строків доставки.

"Терміни можуть бути довшими. Однак наразі в компанії немає операційної необхідності обмежувати прийом експорту. Тому, будь ласка, обирайте "авіа", так як комбінований - включає і авіа, і машини", - повідомляє "Укрпошта".

У повідомленні уточнюють, що відправленням "Укспрес" будуть доставлятися у пріоритеті.

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Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп 5 днів тому заявив про намір скасувати всі подорожі з Європи до США строком на 30 днів через епідемію коронавірусу COVID 19. Обмеження не стосуватиметься сполучення з Великобританією.