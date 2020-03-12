Укрпошта розглядає резервні шляхи доставки між Україною та США

Призупинення на 30 днів транспортного сполучення між Європою та Сполученими Штатами через епідемію коронавірусу не відіб'ються на роботі Укрпошти.

Про це під час зустрічі з журналістами повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це рішення (президента Дональда Трампа щодо призупинення всіх поїздок з Європи до США - ред.) України не торкнеться", - зазначив Смілянський.

Втім, за його словами, Укрпошта розглядає резервні варіанти, якщо традиційні шляхи доставки поштових відправлень між Україною та США виявляться тимчасово недоступними.

"Будемо доставляти автівками до тих міст, з яких літаки літають. Будемо шукати, через різні авіалінії", - зазначив Смілянський, наголосивши, що обмеження стосуються сполучення між країнами, а не походження товарів.

Як повідомлялося, із 26 лютого після 2 тижнів перерви Укрпошта відновила приймання усіх видів експортних відправлень до Китаю. Що стосується посилок із Китаю, то їх пересилання не припинялося.

12 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати всі подорожі з Європи до США терміном на 30 днів. Обмеження не стосуватиметься сполучення з Великою Британією.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) щодо спалахів коронавірусу в Китаї не вводила ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі. Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано.