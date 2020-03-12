Укрпошта повідомила, як працюватиме під час карантину

Укрпошта під час запровадженого з 12 березня карантину працюватиме у звичайному режимі: доставлятиме пенсії та грошові виплати, а також продовжить приймати і відправляти посилки в Україні та за її межі.

Про це йдеться у заяві Укрпошти щодо протидії поширенню коронавірусу Covid-19 в Україні.

"Як відомо, з метою протидії поширенню коронавірусу 11 березня українським урядом прийнято рішення обмежити масові заходи за участю понад 200 осіб та запровадити карантин у навчальних закладах. Укрпошта, як стратегічно важливий об’єкт інфраструктури, продовжує працювати у звичайному режимі. Компанія й надалі доставлятиме пенсії та грошові виплати мільйонам клієнтів, особливо пенсіонерам, які є найбільш вразливою категорією можливого інфікування коронавірусом. Вони також зможуть здійснювати комунальні платежі вдома, отримувати побутові товари і продукти першої необхідності, щоб не піддаватися ризику і не йти в магазини, або в місця значного скупчення людей", - заявили у компанії.

Зазначається також, що підприємство продовжить приймати і відправляти посилки в Україні та за її межі.

Керівництво Укрпошти попереджає, що на час введення карантину в навчальних закладах, можливий брак персоналу в певних відділеннях та дільницях. Однак підприємство буде робити все можливе, щоб такі випадки були винятком, та мінімізувати можливі незручності для клієнтів.

Водночас, як зазначається, Укрпошта робить все можливе, щоб робота працівників підприємства залишалась й надалі безпечною. Зокрема, на випадок поширення інфекції підприємство має запас респіраторів та більше ніж 100 тисяч масок. Найближчим часом поштові відділення, сортувальні центри та офісні об’єкти будуть забезпечені більш ніж 11 000 дезінфекторами.

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Як заявили у компанії, кожен працівник, у разі виявлення будь-яких симптомів хвороби, в першу чергу, має звернутися до лікаря, повідомити своєму керівнику та уникати будь-яких контактів з колегами та клієнтами, залишаючись на самостійному карантині.

Якщо у листоноші виникають будь-які сумніви щодо незадовільного стану здоров’я клієнта, роботодавець рекомендує уникати контакту з ним та попередити начальника відділення про таку ситуацію.

Якщо працівник Укрпошти не може залишити малолітню дитину на час карантину в навчальних закладах, він має звернутися до свого керівника, щоб оформити відпустку або віддалений доступ роботи та провести цей час вдома.

"За наявності будь-якого ризику для здоров’я співробітників керівництво Укрпошти залишає за собою право вносити корективи в режим роботи відділень та надання поштових і фінансових послуг", - додали в Укрпошті.

У компанії також нагадали, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, процес отримання посилок є безпечним для здоров’я людей.

Укрпошта закликає не піддаватися паніці, не поширювати неперевірену інформацію та дотримуватися базових правил гігієни.

Як повідомлялося, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, станом на ранок 12 березня у світі новим коронавірусом заражено вже 126 258 осіб, кількість померлих склала 4 638 людей, одужали - 68 286.