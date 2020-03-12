Профспілки закликають владу не порушувати права працівників під час карантину

У зв’язку з поширенням коронавірусу Конфедерація вільних профспілок України (КВПУ) закликала владу не допустити порушень трудових прав працівників при запровадженні будь-яких обмежень та протиепідемічних заходів.

Про це йдеться на сторінці КВПУ в Facebook.

"Ми підтримуємо звернення Міжнародної конфедерації профспілок, у якому вказано, що Cоvid-19 перетворюється на глобальну кризу, і уряди повинні реагувати відповідним чином, зокрема зміцнювати систему охорони здоров’я, яка у багатьох країнах недостатньо фінансується. Поряд з усіма іншими необхідними невідкладними заходами, влада всіх рівнів має забезпечити, щоб роботодавці сприяли можливості тимчасового обмеження контактів працівників, які перебувають в зоні ризику. Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує на тому, що роботодавці повинні почати вживати ці заходи вже зараз, навіть якщо Cоvid-19 не виявлено у трудових колективах. Вони можуть скоротити втрачені робочі дні через хворобу працівників, зупинивши або сповільнивши поширення Cоvid-19, якщо він потрапляє на одне з робочих місць", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що КВПУ також закликає профспілкові організації всіх рівнів провести переговори з роботодавцями, щоб врегулювати питання інформаційного забезпечення заходів з недопущення поширення інфекції, належного оформлення тимчасової відсутності на роботі працівників, пов’язаної з протиепідемічними заходами, та забезпечити профспілковий контроль за виконанням вимог закону та умов колективних договорів.

Читайте також: В Україні ввели карантин

У КВПУ закликали Державну службу України з питань праці з вимогою посилити контроль за дотриманням вимог санітарних норм та правил, охорони та гігієни праці.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у середу на своєму засіданні ухвалив рішення про запровадження строком на три тижні карантину в навчальних закладах, а також затвердив низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.