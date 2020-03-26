В Одесі та Кривому Розі зафіксували нові випадки зараження коронавірусом

В Одесі підтвердилися ще 3 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, а у Кривому Розі випадок один, однак перший.

Про відомості з Одеси повідомив голова місцевої ОДА Максим Куций на Facebook.

"Позитивні результати на COVID-19 надійшли на жителів Одеси: чоловіка 1973 року народження, жінку та чоловіка 1965 та 1963 року народження відповідно", - повідомив він.

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Оперативні дані тестів надав лабораторний центр МОЗ в Одесі. На цей момент у регіоні зафіксовано 4 випадки захворювання коронавірусною інфекцією.

Тим часом Коронавірус вперше підтвердили й у жительки Кривого Року: 61-річна жінка контактувала з донькою у Києві, яка приїхала з-за кордону.

Наразі встановлюють усіх осіб, з ким могла контактувати хвора, щоб обстежити цих людей і забезпечити їх ізоляцію, повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

Наразі жінка перебуває в інфекційній лікарні з 23 березня. Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко запевнив, що пацієнтка почувається добре, стан – стабільний.

Загалом в Дніпропетровській області встановлено 3 випадки захворювання на коронавірус.

Як раніше повідомляло агентство, Уряд продовжив карантин до 24 квітня. Станом на вечір 25 березня в Україні зафіксували 145 випадків захворювання на коронавірус.