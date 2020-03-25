В Україні — п'ятий летальний випадок від коронавірусу

В Івано-Франківській області померла жінка, яка 23 березня разом із чоловіком поступила в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє телеграм канал Коронавірус_інфо.

"Жінка довго займалась самолікуванням і запізно звернулась до лікарів. На жаль, урятувати пацієнтку вже не вдалося, вона померла за добу. Інфікування на COVID-19 було лабораторно підтверджено вже після смерті", - йдеться у повідомленні.

МОЗ вже висловило співчуття рідним померлої.

Також зазначається, що її чоловік наразі продовжує перебувати в лікарні, його стан середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо: станом на 22.30 25 березня в Україні нарахували вже 145 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.