У Тернопільській області нарахували вже 15 хворих на коронавірус

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію у Тернопільській області зросла до 15 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Раніше повідомлялось, що 4 нових випадки хворих на коронавірус було підтверджено в області станом на 21 годину.

"Це - 2 сімейні лікарі з Монастириського району, один лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги та невролог лікарні того ж району, мешканець сусіднього Бучацького району", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляло агентство, 25 березня на Тернопільщині захворіли двоє мешканців Монастириського району, житель села Швейків, якому 62 роки, та житель Монастириська, якому 63 роки.

За даними Тернопільського обласного лабораторного центру, всього з початку карантину в області було досліджено 52 випадки підозр на коронавірус, 16 залишається під підозрою, один випадок – летальний, 30 – спростовано.

На Тернопільщині режим надзвичайної ситуації було оголошено минулого тижня, коли було зареєстровано перший випадок із захворювання.