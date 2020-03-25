МОЗ спростовує міф про "заражені" посилки з-за кордону

Міністерство охорони здоров'я спростовує міф про те, що коронавірусом нібито можна заразитися через закордонні посилки.

Про це йдется в Telegram-каналі міністерства.

"Неможливо заразитися Covid-19 через посилку", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ радять берегти себе, зберігати спокій та споживати інформацію з надійних джерел.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

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В Україні оголошено надзвичайну ситуацію, карантин продовжено до 24 квітня.