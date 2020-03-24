Укрпошта пропонує безкоштовне посередництво тим, хто хоче передати допомогу лікарням

Укрпошта пропонує безкоштовне посередництво тим, хто хоче передати допомогу лікарням

Укрінформ
"Укрпошта" готова безкоштовно доставити до лікарень допомогу, зокрема, засоби індивідуального захисту для медиків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігорь Смілянський

"Зараз час, коли кожен може допомогти. Як мінімум, сидячи вдома. А для тих, хто хоче і може допомогти (або вже це робить) нашим медикам та їхнім пацієнтам з марлевими пов’язками, масками, респіраторами, одноразовими медичними халатами, одноразовими бахілами, захисними окулярами, захисними рукавицями, бинтами, Укрпошта запустила безкоштовну доставку. Надсилайте з будь-якої точки на карті в Україні в одну з лікарень з переліку, що є у нас на сайті та у кожному відділенні, а ми доставимо це до дверей лікарні абсолютно безкоштовно", - зазначив він.

За словами Смілянського, усю необхідну інформацію одо передачі у лікарні допомогиможна отримати за телефоном контакт-центру 0 800 300 545.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою "Укрпошта" вже з 24 березня зможе забезпечувати населення лікарськими засобами та супутніми товарами.

З 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Читайте також: В Україні зафіксували 84 випадки коронавірусної хвороби

За даними МОЗ, в Україні станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-