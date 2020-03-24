Укрпошта пропонує безкоштовне посередництво тим, хто хоче передати допомогу лікарням

"Укрпошта" готова безкоштовно доставити до лікарень допомогу, зокрема, засоби індивідуального захисту для медиків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігорь Смілянський

"Зараз час, коли кожен може допомогти. Як мінімум, сидячи вдома. А для тих, хто хоче і може допомогти (або вже це робить) нашим медикам та їхнім пацієнтам з марлевими пов’язками, масками, респіраторами, одноразовими медичними халатами, одноразовими бахілами, захисними окулярами, захисними рукавицями, бинтами, Укрпошта запустила безкоштовну доставку. Надсилайте з будь-якої точки на карті в Україні в одну з лікарень з переліку, що є у нас на сайті та у кожному відділенні, а ми доставимо це до дверей лікарні абсолютно безкоштовно", - зазначив він.

За словами Смілянського, усю необхідну інформацію одо передачі у лікарні допомогиможна отримати за телефоном контакт-центру 0 800 300 545.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою "Укрпошта" вже з 24 березня зможе забезпечувати населення лікарськими засобами та супутніми товарами.

З 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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За даними МОЗ, в Україні станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.