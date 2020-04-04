Німеччина передала ДСНС оснащення для боротьби з COVID-19
Про це йдеться у повідомленні ДСНС у Facebook.
"Усе це оснащення, зазначила Фельдгузен, має допомогти стримати розповсюдження Covid-19 в Україні.
Окрім того, Німеччина передала Україні транспортні засоби, котрі сьогодні використовуються по всій країні для інформування - за допомогою потужних гучномовців - українських громадян про загрози розповсюдження вірусу", йдеться у повідомленні.
Голова ДСНС Микола Чечоткін подякував Посольству Німеччини та німецькому уряду за допомогу і зауважив, що у непрості для України часи Німеччина завжди приходить на допомогу одною з перших.
Як повідомлялось, станом на 22:00 3 квітня в Україні ПЛР-дослідженням лабораторно підтверджено 1072 випадки коронавірусної інфекції, 27 хворих померли, 23 одужали.
Фото: ДСНС