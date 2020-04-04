Німеччина передала ДСНС оснащення для боротьби з COVID-19

Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій оснащення на загальну суму 175 тисяч євро.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС у Facebook.

"Усе це оснащення, зазначила Фельдгузен, має допомогти стримати розповсюдження Covid-19 в Україні.

Окрім того, Німеччина передала Україні транспортні засоби, котрі сьогодні використовуються по всій країні для інформування - за допомогою потужних гучномовців - українських громадян про загрози розповсюдження вірусу", йдеться у повідомленні.

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Голова ДСНС Микола Чечоткін подякував Посольству Німеччини та німецькому уряду за допомогу і зауважив, що у непрості для України часи Німеччина завжди приходить на допомогу одною з перших.

Як повідомлялось, станом на 22:00 3 квітня в Україні ПЛР-дослідженням лабораторно підтверджено 1072 випадки коронавірусної інфекції, 27 хворих померли, 23 одужали.

Фото: ДСНС