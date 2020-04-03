На Чернігівщині лісову пожежу гасять із літаків
Про це повідомляє УДСНС України у Чернігівській області.
«03 квітня о 12:20 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу настилу в лісі та сухої трави на полі загальною площею близько 9 га біля с. Євминка Козелецького району», - йдеться у повідомленні.Ліквідація пожежі настилу в лісі та сухої трави / Фото: ДСНС
Зазначається, що до гасіння пожежі залучено 63 працівники та 12 одиниць техніки. Також, для гасіння пожежі задіяні 2 літаки АН-32п спеціального авіаційного загону ДСНС України.
Станом на 17:30 пожежу локалізовано на загальній площі 10 га, з них 5 га настилу в лісі та 5 га сухої трави. Авіацією ДСНС України здійснено два скиди води. Гасіння пожежі триває.
На місці події працює оперативна група УДСНС України у Чернігівській області.