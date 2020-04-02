У національному парку на Одещині спалахнула масштабна пожежа

У Нижньодністровському національному парку в Одеській області на площі 9 гектарів горить сухий очерет.

Рятувальники гасять осередки пожежі, загрози розповсюдження вогню на населені пункти немає, повідомляє пресслужба Одеського облуправління ДСНС.

"До Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння сухої водно-болотяної рослинності поблизу автошляху Одеса - Рені на території Нижньодністровського національного природного парку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через відсутність під'їзних шляхів до осередків загоряння рятувальники проводять моніторинг ситуації та гасіння вогню на доступних ділянках місцевості. Площа пожежі становить приблизно 9 гектарів. Загрози населеним пунктам немає.

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До ліквідації пожежі залучені дві одиниці основної пожежної техніки та 10 працівників особового складу.

Фото: od.dsns.gov.ua