У національному парку на Одещині спалахнула масштабна пожежа
Рятувальники гасять осередки пожежі, загрози розповсюдження вогню на населені пункти немає, повідомляє пресслужба Одеського облуправління ДСНС.
"До Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння сухої водно-болотяної рослинності поблизу автошляху Одеса - Рені на території Нижньодністровського національного природного парку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через відсутність під'їзних шляхів до осередків загоряння рятувальники проводять моніторинг ситуації та гасіння вогню на доступних ділянках місцевості. Площа пожежі становить приблизно 9 гектарів. Загрози населеним пунктам немає.
До ліквідації пожежі залучені дві одиниці основної пожежної техніки та 10 працівників особового складу.
Фото: od.dsns.gov.ua