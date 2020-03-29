На Закарпатті вигоріло два гектари унікальної Долини нарцисів

У суботу вигоріло 2 га території заповідника "Долина нарцисів".

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Управління ДСНС України в Закарпатській області в Facebook.

“На Закарпатті вже вдруге горіла суха трава на території Долини нарцисів. 28 березня чергова пожежа виникла на території Карпатського біосферного заповідника ПНДВ «Долина нарцисів», що в с. Кіреші Хустського району. Повідомлення про подію до рятувальників надійшло о 14:36” - йдеться в дописі.

Для ліквідації пожежі до місця загорання було направлено вогнеборців 10-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Хуст. На час прибуття рятувальників площа пожежі складало близько 2 га.

Як повідомляв Укрінформ, за день до цього пожежники уже в цьому році гасили загорання сухої трави в Долині нарцисів.