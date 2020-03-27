В Одесі горіла багатоповерхівка, 50 мешканців провели ніч у своїх авто
Про це повідомляє пресслужба облуправління ДСНС.
"27 березня о 2 год. 57 хв до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у шестиповерховому житловому будинку. Після прибуття на місце виклику рятувальники виявили, що загорання у квартирі на 6-му поверсі 6-поверхового житлового будинку. О 3 год. 42 хв через загрозу розповсюдження пожежі номер виклику підвищено до “Пожежа РАНГ №2”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час гасіння пожежі самостійно залишили будинок 50 людей.
О 7 год пожежу локалізовано, наразі тривають роботи з ліквідації пожежі. Орієнтовна площа пожежі - 400 кв. метрів.
Від ДСНС залучено 13 одиниць пожежної техніки та 50 чоловік особового складу.
Як розповідають одесити, частина мешканців провели ніч у своїх автівках.
Фото: od.dsns.gov.ua