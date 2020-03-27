В Одесі горіла багатоповерхівка, 50 мешканців провели ніч у своїх авто

У ніч проти 27 березня в Одесі загорілась квартира на останньому поверсі в 6-поверховому житловому будинку на Люстдорфській дорозі, 140/1. Вогонь швидко перекинувся на покрівлю. Частина мешканців самостійно залишили квартири і провели ніч у своїх автівках, жертв немає. Наразі пожежа локалізована.

Про це повідомляє пресслужба облуправління ДСНС.

"27 березня о 2 год. 57 хв до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у шестиповерховому житловому будинку. Після прибуття на місце виклику рятувальники виявили, що загорання у квартирі на 6-му поверсі 6-поверхового житлового будинку. О 3 год. 42 хв через загрозу розповсюдження пожежі номер виклику підвищено до “Пожежа РАНГ №2”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час гасіння пожежі самостійно залишили будинок 50 людей.

О 7 год пожежу локалізовано, наразі тривають роботи з ліквідації пожежі. Орієнтовна площа пожежі - 400 кв. метрів.

Від ДСНС залучено 13 одиниць пожежної техніки та 50 чоловік особового складу.

Як розповідають одесити, частина мешканців провели ніч у своїх автівках.

Фото: od.dsns.gov.ua