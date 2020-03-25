На Харківщині у багатоповерхівці стався вибух – є постраждалий

У Зміївському районі на Харківщині у квартирі 5-поверхового житлового будинку стався вибух і пожежа, внаслідок чого постраждав чоловік.

Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у регіоні.

«25 березня о 07:15 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про вибух у квартирі на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку за адресою: Зміївський район, селище Слобожанське, вул. Будівельна,107. Внаслідок вибуху спалахнула пожежа всередині цієї квартири», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що внаслідок вибуху, природа якого наразі встановлюється, у квартирі сталося загоряння домашніх речей на площі 15 кв. м. Також вибуховою хвилею вибито віконне скло та пошкоджено міжповерхове перекриття.

«Внаслідок високої температури від вибуху і горіння 36-річний господар оселі отримав значні опіки тіла. Наразі він знаходиться в опіковому центрі Харкова», - зазначили у відомстві.

Пожежу було локалізовано о 07:45, ліквідовано о 08:56.

На місці події працює поліція.

Попередньою причиною вибуху в селищі Слобожанське на Харківщин правоохоронці називають порушення правил безпеки при користуванні побутовим газом, інформує Нацполіція в Харківській області.

«36-річного чоловіка в результаті вибуху викинуло з вікна. За інформацією начальника Зміївського відділу поліції Романа Горбунова, попередньо встановили, що в однокімнатній квартирі, розташованій на першому поверсі, стався вибух побутового газу», - зазначили у відомстві.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Харківської міськради з посиланням на інформацію завідувача опіковим відділенням Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова Аслана Цогоєва, постраждалий перебуває у критичному стані.

«Чоловік перебуває в реанімації. У нього тотальний опік тіла, стан критичний», - зазначили в міськраді.

Фото: ДСНС