У Києві стався вибух у гаражах, з-під уламків витягнули чоловіка

У Деснянському районі Києва внаслідок пожежі та вибуху на території гаражного кооперативу сталось обрушення бетонних конструкцій гаражів, під завалами опинився чоловік.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

«23 березня о 04:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Крайній, що у Деснянському районі столиці, на території одного з гаражних кооперативів, сталася пожежа з подальшим вибухом невідомого походження та поширенням вогню на два поруч розташовані гаражі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті вибуху сталося обрушення бетонних конструкцій поряд розташованих гаражів. Під час ліквідації пожежі рятувальники дістали з-під завалів чоловіка 1987 року народження, потерпілого передали медикам.

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О 05:39 пожежу локалізовано, її ліквідація триває.

На місці працює 6 одиниць техніки та 23 чоловіка особового складу столичного управління ДСНС, також задіяні рятувальники Київської служби порятунку.