У Затоці горів готель

У селищі міського типу Затока, що на Одещині, сталася пожежа у готелі, внаслідок якої знищено покрівлю та майно.

Про це повідомляє ДСНС. «22 березня о 18 год. 42 хв у смт Затока Білгород-Дністровського району у чотириповерховій будівлі готельного типу для літнього відпочинку виникла пожежа», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що о 21 год. 28 хв пожежу ліквідовано. Жертв і потерпілих немає. Читайте також: Під Києвом горіли два звалища Вогнем знищено дах на площі 1 тис. кв м, речі та майно. До гасіння вогню від ДСНС залучалося 30 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.