Під Києвом горіли два звалища

На Київщині рятувальники гасили пожежу площею 700 кв м на двох сміттєзвалищах.

Про це повідомляє ДСНС України.

«17 березня о 14:00 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про загоряння сміття побутових відходів на сміттєзвалищі Трипільської сільської ради, Обухівського району. На місце події виїхали рятувальники 17-ї ДПРЧ м. Українка, 46-ї ДПРЧ смт Козин та 43-ї ДПРЧ з охорони ККПК м. Обухів», - йдеться у повідомленні.

По прибуттю рятувальників встановлено, що горить сміття на площі 500 кв м окремими осередками, загальна площа сміттєзвалища 10 га. Також горить сміття побутових відходів на поряд розташованому сміттєзвалищі на площі 200 кв м окремими осередками, загальна площа сміттєзвалища 7 га.

Відкритого вогню немає.

Фото: www.dsns.gov.ua