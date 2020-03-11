На Дніпропетровщині сталася пожежа: загинула дитина, ще двоє госпіталізовані

На Дніпропетровщині у м. Верхівцеве в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинула дитина 2014 року народження, ще двоє дітей, 2016 та 2019 років народження госпіталізовано.

Про це повідомляє ДСНС України.

“11 березня о 00 год. 12 хв. у м. Верхівцеве в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинула 1 дитина (2014 р.н.) та 2 дитини (2016 р.н. та 2019 р.н.) госпіталізовано до лікарні. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 2 кв.м”, - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили в ДСНС, попередня причина - дитячі пустощі з вогнем.