МОЗ: Заклади охорони здоров'я, де лікують хворих на COVID-19, отримають додаткові гроші

Національна служба здоров'я з 1 квітня передбачає додатковий фінансовий пакет для закладів охорони здоров'я, де лікують хворих на коронавірус.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Доплати медикам будуть, вони будуть на рівні 300%. Будуть за березень місяць, це передбачено законом України та відповідно постановою Кабміну. А також Національна служба здоров'я, яка розпочала фінансувати заклади охорони здоров'я з 1 квітня передбачає окремий пакет для закладів охорони здоров'я, який називається пакет "COVID", - сказав він.

Ляшко зазначив, що цей пакет буде складатися з двох частин. Зокрема будуть виплати лікарням за готовність у протидії коронавірусній хворобі. А також додатково за кожен випадок коронавірусу буде виділятися певна сума, і з цієї суми будуть витрати і на заробітні плати медичним працівникам.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 6 квітня зафіксовано 1319 випадків захворювання на коронавірус, з них 38 летальних, 28 людей одужало.