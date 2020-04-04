В Україні нарахували вже 1225 випадків коронавірусної хвороби

Станом на 22:00 4 квітня в Україні 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

Про це повідомляє канал Коронавірус_інфо із посиланням на МОЗ України.

"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 4 квітня в Україні 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 32 летальні випадки від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що від коронавірусу вже одужали 25 осіб — повторне лабораторне дослідження не виявило COVID-19 в організмі.

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Нагадаємо: станом на вечір суботи, 4 квітня, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 1,182,398, з них летальних 63,913, одужали 244,108 осіб.