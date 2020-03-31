Вулиці Чернігова патрулюють військові та поліція

Спільні наряди представників ЗСУ та Нацполіції патрулюють вулиці Чернігова та окремих населених пунктів області.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Спільну патрульну службу на вулицях Чернігова військові правоохоронці та поліцейські розпочали нести ще 22 березня. Такі наряди діють не тільки в обласному центрі, а й у військових гарнізонах регіону. Вони контролюють дотримання обмежувально-карантинних заходів, запроваджених для запобігання поширенню в державі коронавірусної інфекції, підтримують громадський порядок і безпеку», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у Чернігові службу несуть від двох до п’яти спільних патрулів. Ще два — у селищі Десна Козелецького району, де розташований один із найбільших навчальних центрів ЗС України. Також патрулювання налагоджено у військовому містечку в селищі Гончарівське Чернігівського району.

Патрулі також проводять профілактичні бесіди, роз’яснюють норми чинного законодавства, радять, як уберегтися від зараження коронавірусом. У разі виявлення порушень з боку цивільних громадян, протоколи складають поліцейські. Представники Військової служби правопорядку проводять роботу серед військовослужбовців. Усі патрулі забезпечені розпізнавальними пов’язками, засобами індивідуального захисту, антисептиками, відеореєстраторами і спецзасобами.

В пресслужбі також наголосили, що патрульна служба на період запроваджених карантинних заходів триває в посиленому режимі. Насамперед вона покликана спонукати громадян бути свідомими, не ігнорувати ризики й встановлені обмеження, а також без потреби не виходити на вулицю.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.

Фото: www.mil.gov.ua