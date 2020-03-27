На Одещині підтвердили п'ятий випадок коронавірусу

Обласний лабораторний центр МОЗ в Одеській області зареєстрував 26 березня п'ятий позитивний результат дослідження на Covid-19.

Про це повідомляє голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook.

"На Одещині підтверджено ще один випадок захворювання на коронавірус. На даний момент у регіоні зафіксовано 5 випадків захворювання на Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 березня троє із чотирьох жителів Одещини, у яких раніше підтверджено інфікування коронавірусом Covid-19, перебувають у боксах Одеської інфекційної лікарні. А четвертий хворий, громадянин США, який проживає на Одещині, обрав режим самоізоляції і перебуває в передмісті Одеси (село Фонтанка Лиманського району).

В Україні станом на 22.00 26 березня зафіксовано 196 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 людина одужала.

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За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

Фото: АА