Донеччина отримала обладнання для аналізу проб на коронавірус

На Донеччині вірусологічна лабораторія отримала обладнання для аналізу проб на коронавірус, що надасть можливість здійснювати дослідження у регіоні, а не відправляти біологічний матеріал до Київа.

Про це 26 березня у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної держадміністрації Павло Кириленко.

«Аналізи проб на коронавірус зможемо проводити і на Донеччині. Необхідне обладнання вже надійшло в область. Його отримала вірусологічна лабораторія обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом (м. Слов’янськ)», - написав очільник області.

Він зазначив, що зараз спеціалісти готують обладнання до початку роботи, попередньо в Києві вже інсталювали три варіанти тестів, які ця лабораторія зможе обробляти. «Один з варіантів тестів ми вже отримали у якості гуманітарної допомоги, і зможемо їх використовувати для цієї лабораторії», - уточнив керівник області.

Як повідомляв Укрінформ, перший та поки єдиний лабораторно підтверджений випадок коронавирусной інфекції в Донецькій області був зареєстрований 18 березня.

25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.