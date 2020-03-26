На Донеччині – другий випадок Covid-19, захворіла жителька Бахмуту

У Донецькій області зафіксували другий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію у 55-річної жительки Бахмуту.

Про це ввечері 26 березня на своїй сторінці Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної держадміністрації Павло Кириленко.

"Другий лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус на Донеччині. Цього разу - у 55-річної жительки Бахмуту", - написав очільник області.

Як повідомляв Укрінформ, перший та поки єдиний лабораторно підтверджений випадок коронавирусной інфекції в Донецькій області був зареєстрований увечері 18 березня біля 52-річного жителя Маріуполя, який повернувся з Єгипту.

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За даними МОЗ, станом на 22:00 26 березня в Україні зафіксовано 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.