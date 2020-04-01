Мінсоцполітики та Товариство Червоного Хреста об’єднають зусилля під час карантину

Міністр соціальної політики Марина Лазебна зустрілась з представниками Товариства Червоного Хреста та обговорила питання співпраці під час карантину у зв’язку із COVID-19.

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

"Мінсоцполітики звернулося до міжнародних та громадських організацій з ініціативою долучитися до проєктів допомоги людям, в першу чергу, одиноким громадянам похилого віку та людям з інвалідністю. В цей складний період ми маємо об’єднати наші зусилля", - зазначила Лазебна.

Представники Товариства Червоного Хреста висловили готовність взяти участь у спільних соціальних проєктах з Мінсоцполітики, для цього буде залучена розгалужена мережа волонтерських організацій (волонтерів).

В ході зустрічі йшлося про залучення Товариства Червоного Хреста до надання допомоги найбільш соціально вразливим категоріям населення. Зокрема, про забезпечення їх продуктовими наборами та предметами особистої гігієни, а також засобами індивідуального захисту працівників, які надають соціальні послуги громадянам.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 годину 31 березня в Україні зареєстровано 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні.

За даними Worldometers, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 858,669, з них летальних 42,151, одужали 178,099 осіб.