Микола Поліщук, в.о. президента Товариства Червоного Хреста України

Наш співрозмовник не є експертом каналів, які роблять апокаліптичні прогнози. Хоча запит на них є. Але він і медик, і вчений, і екс-міністр охорони здоров’я, й менеджер дієвого сьогодні товариства Червоного Хреста. Мобільні бригади цієї організації були присутні й у Нових Санжарах, а раніше всюди, де виникала небезпека. Наприклад, під час вибуху складів волонтери Червоного Хреста знаходили десятки лежачих хворих, яким допомагали. І сьогодні кількатисячна армія Червоного хреста допомагає вразливим прошаркам суспільства і входить в усі регіональні штаби протидії коронавірусу.

Ми вирішили обговорити ситуацію з виконуючим обов’язки президента Товариства Червоного Хреста України Миколою Поліщуком і як з менеджером, і як з лікарем.

ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ МАЄ СЛІДУВАТИ ПАРАМЕТРАМ: ДОЦІЛЬНІСТЬ — ВАРТІСТЬ — КОРИСТЬ

- Пане Миколо, які основні попередні уроки пандемії для влади?

- Їх декілька. З 2016 року ми втратили більше трьох тисяч патронажних сестер, через те, що МОЗ ліквідувало та відмовилося фінансувати цю службу. Біда з коронавірусом показала, що треба відроджувати патронажну службу. Необхідність повернення патронажних сестер пов’язана з тим, що гряде реформа галузі охорони здоров’я. Будуть закриватися туберкульозні диспансери і велика група людей, хворих на туберкульоз, залишиться за межами лікувальних установ. У таких ситуаціях патронажні сестри могли б відігравати роль контролю за прийомом медикаментів, а також стежити, щоб вони отримували воду, продукти харчування, інше.

Я би оцінив дії влади все ж як ефективні. Єдине – мій досвід показує, що в державному резерві має бути великий запас масок та апаратів штучної вентиляції легенів.

І для того, щоб їх передати на баланс Міністерства охорони здоров’я чи на місця в регіони, не треба спеціальних рішень, це робиться однією постановою Кабінету міністрів. Були чутки, що, мовляв, є маски в держрезерві, а ми якусь частину імпортуємо, якусь експортуємо. Тому, як урок на майбутнє: Держрезерв повинен містити найнеобхіднішу техніку та маски, і Кабмін одним своїм розпорядженням передає їх в області.

Вірус показав не лише те, що країна не готова до пандемії. Але показав й інше. Часта зміна менеджменту згубна для охорони здоров’я. Ну, нехай міністр та заступники йдуть. Але потрібно мати державного секретаря, того самого зберігача інституційної пам’яті, який до кінця виконуватиме програму, яка буде прийнята.

Далі. Враховуючи кількість проблем з легенями, я вважаю, що слід відновити виробництво систем штучної вентиляції легенів. Колись такі робив завод “Буревісник”. Звісно, такі апарати можна робити в Україні. Україна не завжди потребуватиме великої кількості великочастотних, з величезною кількістю режимів апаратів, нехай модель буде простіша, але – щоб вона була у кожній лікарні в найбільш ризикованих регіонах. І простіші моделі могла б робити Україна. Зрештою, якщо власні виробники знову почнуть виробляти дихальну техніку, то вони будуть вдосконалюватися і з часом зможуть робити й більш складні комплекси.

Ще одне. У таких ситуаціях має існувати не лише програма ProZorro, а повинно працювати державне замовлення на виробництво й апаратів штучної вентиляції, і медикаментів. Державне замовлення в умовах пандемії має керуватися не ProZorro, а слідувати параметрам: доцільність – вартість – користь. Бо сьогодні, якщо порівнювати державні та приватні клініки, то чомусь одне й те саме обладнання може закуповуватися значно дорожче для державних клінік. Якщо проведемо реформу, то статус закладів охорони здоров’я, статус державних підприємств буде змінено, і вони самі будуть перевіряти та стежити, яке обладнання їм необхідне і як його купити дешевше.

- Чітких протоколів лікування хвороби не існує, світ шукає хаотично, Рада прийматиме закон використовувати несертифіковані в Україні ліки... Ви схвалюєте це?

- 1893 року Вересаєв писав, що шлях до успіху лікаря лежить через помилки та, вибачте, трупи. Там де є шаблон, там помилок менше. Повинен бути стандарт, творчість припускається, але вона має бути – по виконанню всіх стандартних процедур. Сьогодні стандарт – це повна безпека себе, медиків та оточуючих. Далі, якщо йдеться про державу: виділення лікарень та установ для ізоляції. Можливо, щось буде змінюватися, а сьогодні головне – безпека.

Підкреслю: не треба казати, що українські медики не готові до пандемії. У них може не бути одягу, засобів захисту, але їхня готовність вище всіх похвал, і вони завжди мобілізуються у часи біди. Це я кажу, як людина, яка 50 років працює у медицині.