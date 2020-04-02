У Житомирі на Великодні свята і поминальні дні закриють кладовища

У Житомирській міській ОТГ на Великодні свята та поминальні дні закриють кладовища, припинять рух громадського транспорту, а богослужіння транслюватимуть на телебаченні, аби запобігти масовому скупченню людей та розповсюдженню коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні виконавчий комітет Житомирської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У зв’язку з необхідністю дотримання заходів безпеки та з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції пропонується закрити кладовища для відвідування. Польський цвинтар, Корбутівське, Старообрядове, Смоківське кладовища та кладовище села Вереси – 18, 19, 20, 23, 25,26 квітня. Російсько-вільське та Смолянське кладовища закрити для відвідування 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28 квітня. Чеське кладовище – 18, 1, 20, 23, 25, 26 квітня та 3 травня», - йдеться у рішенні.

Прибирання та відвідування могил на кладовищах дозволено з 6 квітня по 7 травня, крім днів, визначених вище, за умов дотримання заходів особистої безпеки та застосування засобів захисту. Крім того, одну могилу можуть відвідувати не більше 3 людей.

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Оскільки традиційно найбільше скупчення людей спостерігається на Корбутівському кладовищі, 18, 19, 20, 23, 25, 26 квітня припинять рух по Західному шосе, крім вантажних автомобілів, спецтехніки і транспорту, задіяного в обрядах поховання. Натомість у маршрути громадського транспорту, що курсує тим напрямком внесуть змін.

Виконком також погодив трансляцію Великодніх богослужінь з православних і католицьких храмів на місцевих телеканалах.

До того ж, освячення пасок здійснюватимуть перед реалізацією на підприємствах, що їх випікають, а тоді вони потраплятимуть у торгівельну мережу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 24 квітня запроваджений карантин та низка обмежувальних заходів через загрозу розповсюдження коронавірусу.