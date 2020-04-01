Українські телеканали транслюватимуть великодні богослужіння з Ватикану

Українські телеканали транслюватимуть великодні богослужіння під проводом Святішого Отця Папи Франциска, а також богослужіння у латинському обряді з Києва.

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

"Католицьке телебачення “EWTN” та телеканали “UA: Перший” і “5 канал” у співпраці з Католицьким Медіа-Центром транслюватимуть наживо великодні богослужіння під проводом Святішого Отця Папи Франциска, а також богослужіння у латинському обряді з Києва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 12 квітня на Великдень о 09:30 буде Свята Меса з храму св. Олександра РКЦ в Києві (трансляція – “EWTN”, “UA:Перший”, “5 канал”), 10:00 – Свята Меса з храму св. Олександра РКЦ (трансляція – “EWTN”), 12:00 – Меса під проводом Папи Франциска у Ватикані (трансляція – “EWTN”, “UA:Перший”, “5 канал”), 13:00 – Великоднє послання Папи та благословення «Urbi et Orbi» (трансляція – ” EWTN”, “UA:Перший”, “5 канал”).

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Великдень у 2020 році припадає на 19 квітня. Натомість християни західного обряду цьогоріч святкуватимуть Великдень 12 квітня.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. З 25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.